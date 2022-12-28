Бородавко рассказал о состоянии Большунова после столкновения с Устюговым
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустит гонку на 15 км классическим стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске.
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустит гонку на 15 км классическим стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске.
«Если у него была кратковременная потеря сознания, значит, было лёгкое сотрясение мозга. И в таком состоянии ему лучше не выступать», — цитирует тренера Юрия Бородавко РИА Новости.
В полуфинальном забеге спринта Большунов упал и разбил лицо после столкновения с Сергеем Устюговым, в результате оба лыжника не вышли в финал.
Этап Кубка России в Красногорске завершится 28 декабря.
Ранее сообщалось, что Большунов и Устюгов не будут наказаны за столкновение в спринте на Кубке России.