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11:06 (мск), источник: RT на русском

Бородавко рассказал о состоянии Большунова после столкновения с Устюговым

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустит гонку на 15 км классическим стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

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Источник: РИА "Новости"

«Если у него была кратковременная потеря сознания, значит, было лёгкое сотрясение мозга. И в таком состоянии ему лучше не выступать», — цитирует тренера Юрия Бородавко РИА Новости.

В полуфинальном забеге спринта Большунов упал и разбил лицо после столкновения с Сергеем Устюговым, в результате оба лыжника не вышли в финал.

Этап Кубка России в Красногорске завершится 28 декабря.

Ранее сообщалось, что Большунов и Устюгов не будут наказаны за столкновение в спринте на Кубке России.

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