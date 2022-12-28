Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
Барыс
00
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
17:00
Аяччо
Анже
Футбол. Зарубежный
17:00
Труа
Нант
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Футбол. Зарубежный
19:00
Осер
Монако
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Футбол. Зарубежный
21:00
Клермон Фут
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Лидс
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Брест
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Страсбур
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Вегас
42
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Сан-Хосе
62
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Колорадо
63
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Эдмонтон
12
Хоккей. НХЛ
29.12
Нью-Джерси
Бостон
Хоккей. НХЛ
29.12
Тампа-Бэй
Монреаль
Хоккей. НХЛ
29.12
Питтсбург
Детройт
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Миннесота
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Даллас
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Торонто
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:30
Коламбус
Баффало
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Питтсбург
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Чикаго
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Бостон
Б
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Вашингтон
04
Все события
Фоторепортажи
16Карьера Месси в сборной Аргентины
17Моменты карьеры Александра Овечкина
12:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Наталья Непряева уверенно выиграла классическую разделку на пятом этапе Кубка России

Олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 Наталья Непряева выиграла классическую разделку на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

Наверх
Источник: Reuters

Наталья Непряева прошла дистанцию за 28 минут и 53,3 секунды. Второй стала Мария Истомина, которая отстала на 23,4 секунды. Третьей стала Анастасия Кулешова.

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап. Красногорск. Разделка, классический стиль. 10 км. Женщины.

  1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 28.53,3
  2. Мария Истомина (Пермский край) — отставание 23,4 секунды
  3. Анастасия Кулешова (Нижегородская обл. — Мордовия) +29,0
  4. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) +53,7
  5. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) +59,4
  6. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +1.11,3

Напомним, российские лыжницы пропустят весь международный сезон — 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Министр спорта: переход в Азию будет плюсом для российского футбола
Скандал на чемпионате России по фигурке: с трибун кричали: "Нечестно!"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь