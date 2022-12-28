Самые богатые спортсмены России, которым нет еще и 23 лет

Sport24 составил рейтинг самых успешных спортсменов России по итогам года. Лонг-лист состоял из 121 человека, а в окончательный топ вошло 50 спортсменов с наилучшими спортивными, медийными и финансовыми показателями.

В итоговом рейтинге присутствуют сразу шесть человек, которым нет еще даже 23 лет. Рассказываем, как им это удалось.

Камила Валиева (16 лет)

Ученица Этери Тутберидзе стремительно ворвалась в элиту фигурки: выиграла все по юниорам, а с первого же взрослого старта начала крушить мировые рекорды. На Олимпиаду в Пекине Камила ехала абсолютным фаворитом, но после убедительных прокатов в команднике была обвинена в употреблении допинга. Несмотря на пресс со стороны международных федераций, выездная панель CAS все-таки допустила фигуристку до личного турнира, где Валиева стала 4-й.

Расследование дела Валиевой все еще идет, решение Спортивного арбитражного суда мы узнаем не раньше марта 2023-го. Сама же Камила продолжает соревновательную карьеру: на старте этого сезона фигуристка выиграла два этапа Гран-при России и стала первой в истории чемпионкой страны по прыжкам. Помимо турниров фигуристка принимает участие в различных шоу, а также сотрудничает с крупными брендами — МИР, Ozon и др.

Анна Щербакова (18 лет)

Начало олимпийского сезона у Анны было непростое — не самые удачные выступления, смена программ. Но Щербакова все-таки завоевала путевку на Олимпиаду в Пекине. Там перед началом личного турнира ей пришлось экстренно сменить коньки, однако даже с такими условиями Анна справилась и стала олимпийской чемпионкой.

В межсезонье фигуристка решила сделать операцию на колене, поэтому на соревновательный лед пока не вернулась. До лечения Щербакова выступала в шоу Ильи Авербуха, осенью вела проект «Ледниковый период». Во время ЧМ по футболу фигуристка дебютировала в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», роль принцессы Леи Анна исполнит и во время новогодних праздников. Среди фигуристов Щербакова заработала больше всех — $1,502 млн (призовые, гонорары за выступления в шоу, сотрудничество со Сбербанком и Omoda, выпуск NFT-продукции).

Андрей Свечников (22 года)

Русский вундеркинд выдал абсолютно лучший год в карьере — за одну регулярку ему удалось побить личные рекорды по количеству голов, передач и, соответственно, набранных очков. Гладкая часть сезона для младшего из братьев получилась очень удачной, а вот в плей-офф последовал спад — лишь 5 баллов в 14 играх. Вполне вероятно, что именно яркой игры Свечникова не хватило «Каролине», чтобы пройти «Рейнджерс» и добраться до финала Восточной конференции.

Сейчас у второго номера драфта наконец-то начал действовать его первый полноценный контракт в Национальной хоккейной лиге — $7,75 млн и 8 лет. В первый год форвард получил чуть меньше, но доберет свое в следующих сезонах. Каким будет следующее соглашение Андрея? Не ответит ни один эксперт. Сейчас хоккеисту 22 года, а следующий контракт он будет заключать только в 29.

Александра Трусова (18 лет)

Александра пропустила часть олимпийского сезона из-за стрессового перелома, но восстановилась к чемпионатам России и Европы: в Петербурге фигуристка взяла серебро, в Таллине — бронзу. На Олимпиаде в Пекине Трусова впервые в истории официальных турниров приземлила пять четверных прыжков, из столицы Китая фигуристка уехала в статусе вице-чемпионки Игр.

За этот год банковский счет Трусовой пополнился на $536 тыс. Основной заработок Александре приходит от рекламных контрактов (Tiens Group, Loop Sport, Brilliance& Melrose) и от участия в ледовых шоу. В самом начале нового сезона фигуристка вновь ушла от Этери Тутберидзе, сейчас тренируется под руководством Светланы Соколовской.

Вероника Степанова (21 год)

Взрослая карьера Степановой только начинается, но она уже успела стать чемпионкой Олимпиады в эстафете. Также у лыжницы есть золото юниорского чемпионата мира и победа на этапе Кубка планеты. Такой солидной коллекции у некоторых нет и в 30 лет, а Степанова всего этого добилась уже к 21 году. В новом сезоне она явно могла бы раскрыться еще сильнее, но из-за отстранения россиян от международных стартов будет бегать на Кубке страны.

Вероника — самая медийная лыжница России. Да, наверное, и мира. Нет никого активнее в соцсетях, чем Степанова. Спортсменка помимо ведения своих аккаунтов часто появляется на телевидении, ведет авторскую колонку на «Матч ТВ», где рассказывает о самых актуальных событиях из мира лыжных гонок. В этом сезоне Вероника заработала $252 тыс.

Марк Кондратюк (19 лет)

Марк стал открытием олимпийского сезона: в самом его начале он защитил третью российскую квоту для мужского одиночного катания, выиграл чемпионаты России и Европы. На Олимпиаде он выступил в рамках командного турнира и взял вместе с нашей сборной золото. Личный турнир был сразу после командного, поэтому там фигурист выступил не так успешно.