Самые богатые спортсмены России, которым нет еще и 23 лет
Их знает весь мир.
Их знает весь мир.
Sport24 составил рейтинг самых успешных спортсменов России по итогам года. Лонг-лист состоял из 121 человека, а в окончательный топ вошло 50 спортсменов с наилучшими спортивными, медийными и финансовыми показателями.
В итоговом рейтинге присутствуют сразу шесть человек, которым нет еще даже 23 лет. Рассказываем, как им это удалось.
Ученица Этери Тутберидзе стремительно ворвалась в элиту фигурки: выиграла все по юниорам, а с первого же взрослого старта начала крушить мировые рекорды. На Олимпиаду в Пекине Камила ехала абсолютным фаворитом, но после убедительных прокатов в команднике была обвинена в употреблении допинга. Несмотря на пресс со стороны международных федераций, выездная панель CAS все-таки допустила фигуристку до личного турнира, где Валиева стала 4-й.
Расследование дела Валиевой все еще идет, решение Спортивного арбитражного суда мы узнаем не раньше марта 2023-го. Сама же Камила продолжает соревновательную карьеру: на старте этого сезона фигуристка выиграла два этапа Гран-при России и стала первой в истории чемпионкой страны по прыжкам. Помимо турниров фигуристка принимает участие в различных шоу, а также сотрудничает с крупными брендами — МИР, Ozon и др.
Начало олимпийского сезона у Анны было непростое — не самые удачные выступления, смена программ. Но Щербакова все-таки завоевала путевку на Олимпиаду в Пекине. Там перед началом личного турнира ей пришлось экстренно сменить коньки, однако даже с такими условиями Анна справилась и стала олимпийской чемпионкой.
В межсезонье фигуристка решила сделать операцию на колене, поэтому на соревновательный лед пока не вернулась. До лечения Щербакова выступала в шоу Ильи Авербуха, осенью вела проект «Ледниковый период». Во время ЧМ по футболу фигуристка дебютировала в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», роль принцессы Леи Анна исполнит и во время новогодних праздников. Среди фигуристов Щербакова заработала больше всех — $1,502 млн (призовые, гонорары за выступления в шоу, сотрудничество со Сбербанком и Omoda, выпуск NFT-продукции).
Русский вундеркинд выдал абсолютно лучший год в карьере — за одну регулярку ему удалось побить личные рекорды по количеству голов, передач и, соответственно, набранных очков. Гладкая часть сезона для младшего из братьев получилась очень удачной, а вот в плей-офф последовал спад — лишь 5 баллов в 14 играх. Вполне вероятно, что именно яркой игры Свечникова не хватило «Каролине», чтобы пройти «Рейнджерс» и добраться до финала Восточной конференции.
Сейчас у второго номера драфта наконец-то начал действовать его первый полноценный контракт в Национальной хоккейной лиге — $7,75 млн и 8 лет. В первый год форвард получил чуть меньше, но доберет свое в следующих сезонах. Каким будет следующее соглашение Андрея? Не ответит ни один эксперт. Сейчас хоккеисту 22 года, а следующий контракт он будет заключать только в 29.
Александра пропустила часть олимпийского сезона из-за стрессового перелома, но восстановилась к чемпионатам России и Европы: в Петербурге фигуристка взяла серебро, в Таллине — бронзу. На Олимпиаде в Пекине Трусова впервые в истории официальных турниров приземлила пять четверных прыжков, из столицы Китая фигуристка уехала в статусе вице-чемпионки Игр.
За этот год банковский счет Трусовой пополнился на $536 тыс. Основной заработок Александре приходит от рекламных контрактов (Tiens Group, Loop Sport, Brilliance& Melrose) и от участия в ледовых шоу. В самом начале нового сезона фигуристка вновь ушла от Этери Тутберидзе, сейчас тренируется под руководством Светланы Соколовской.
Взрослая карьера Степановой только начинается, но она уже успела стать чемпионкой Олимпиады в эстафете. Также у лыжницы есть золото юниорского чемпионата мира и победа на этапе Кубка планеты. Такой солидной коллекции у некоторых нет и в 30 лет, а Степанова всего этого добилась уже к 21 году. В новом сезоне она явно могла бы раскрыться еще сильнее, но из-за отстранения россиян от международных стартов будет бегать на Кубке страны.
Вероника — самая медийная лыжница России. Да, наверное, и мира. Нет никого активнее в соцсетях, чем Степанова. Спортсменка помимо ведения своих аккаунтов часто появляется на телевидении, ведет авторскую колонку на «Матч ТВ», где рассказывает о самых актуальных событиях из мира лыжных гонок. В этом сезоне Вероника заработала $252 тыс.
Марк стал открытием олимпийского сезона: в самом его начале он защитил третью российскую квоту для мужского одиночного катания, выиграл чемпионаты России и Европы. На Олимпиаде он выступил в рамках командного турнира и взял вместе с нашей сборной золото. Личный турнир был сразу после командного, поэтому там фигурист выступил не так успешно.
Марк продолжает строить спортивную карьеру, по ходу Гран-при России он выиграл золото и бронзу. На новогодних праздниках Кондратюк выступит в спектакле Евгения Плющенко. За 2022 год фигурист заработал $230 тыс: у Марка пока нет крупных рекламных контрактов, поэтому его коммерческий заработок в основном исходит только от ледовых шоу.