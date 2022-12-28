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16:47 (мск), источник: Sport24

«Встретились два барана». Вяльбе — о столкновении Большунова и Устюгова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала столкновения между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.

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Источник: РИА "Новости"

Накануне лыжники столкнулись на спуске во время полуфинала спринта свободным стилем. Сегодня Большунов и Устюгов пропустили гонку с раздельным стартом на 15 км.

«Сегодня с Сашей не общалась, мы общались вчера вечером, когда он был дома. Сказал, что все в порядке и чувствует себя хорошо. Но по поводу участия в гонке мы не общались с ним. Я так и думала, что он сегодня не приедет. Скажу честно, встретились два барана и просто решили поиграть на нервах друг у друга. Никому пользы это не приносит, ни их результату, ни здоровью.

После вчерашнего падения Саши Серега на финише переживал и спрашивал, все ли у него в порядке. Уверена, что они точно пообщаются и решат все вопросы. В следующий раз, когда они встретятся, это будет после нового года в Сыктывкаре, я надеюсь, этот конфликт будет улажен Хотя на самом деле никакого конфликта изначально не было, все было в шуточной форме, но что‑то переросло в неприязни друг к другу», — сказал Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

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