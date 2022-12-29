Губерниев назвал лучших спортсменов России
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги 2022 года. Его слова приводит Sport24.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги 2022 года. Его слова приводит Sport24.
Журналист заявил, что больше всего его впечатлили Олимпийские игры в Пекине. Он назвал лыжницу Наталью Непряеву и фигуристку Анну Щербакову лучшими спортсменками уходящего года. Из мужчин Губерниев выбрал лыжника Александра Большунова, который в составе сборной России выиграл эстафету на Олимпиаде впервые за 42 года.
14 декабря Большунова и Щербакову признали спортсменами года в России. Они стали лауреатами Национальной спортивной премии в номинациях «Спортсменка года» и «Спортсмен года» соответственно.
Щербакова на Олимпийских играх в Пекине одержала победу в женском одиночном катании, Большунов завоевал три золотые медали, серебро и бронзу в лыжных гонках.