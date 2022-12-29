Российская спортсменка сменила гражданство на казахстанское

Ранее Скороходова уже написала в соцсетях о смене гражданства: «2022 год, который изменил все! Ну что, пора подвести итоги года. В этом году было очень много ярких моментов, которые мне запомнятся на очень долгий срок. Одним из самых ярких, это конечно получение гражданства Республики Казахстан…».