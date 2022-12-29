Российская спортсменка сменила гражданство на казахстанское
Российская горнолыжница Александра Скороходова получила гражданство Республики Казахстан и теперь будет выступать за национальную сборную, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Российская горнолыжница Александра Скороходова получила гражданство Республики Казахстан и теперь будет выступать за национальную сборную, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По данным сайта Международной федерации лыжного спорта, она уже выступает под флагом Казахстана с декабря.
Ранее Скороходова уже написала в соцсетях о смене гражданства: «2022 год, который изменил все! Ну что, пора подвести итоги года. В этом году было очень много ярких моментов, которые мне запомнятся на очень долгий срок. Одним из самых ярких, это конечно получение гражданства Республики Казахстан…».
Ранее она также отмечала, что с апреля решались технические вопросы по смене гражданства. В России она показывала хорошие результаты и считалась одной из сильнейших в своем возрасте.