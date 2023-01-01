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18:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Норвежка Тириль Венг выиграла коньковую гонку преследования на 1-м этапе «Тур де Ски»

В Валь-Мюстаире (Швейцария) состоялась женская гонка преследования на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023.

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Источник: РИА "Новости"

Её победительницей стала норвежка Тириль Уднес Венг. Для спортсменки это первая победа на уровне Кубка мира.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», 1-й этап. Гонка преследования, 10 км. Классический стиль. Женщины.

  1. 1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 28.51,3
  2. 2. Кетту Нисканен (Финляндия) — отставание 0,4 секунды
  3. 3. Фрида Карлссон (Швеция) +0,6
  4. 4. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +1,9
  5. 5. Лотта Уднес Венг (Норвегия) +21,8
  6. 6. Катарина Хенниг (Германия) +41,9.

Отметим, что стартовавшая в гонке первой швейцарка Надине Фендрих финишировала девятой с отставание в более минуты.

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