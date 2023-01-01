Норвежка Тириль Венг выиграла коньковую гонку преследования на 1-м этапе «Тур де Ски»
В Валь-Мюстаире (Швейцария) состоялась женская гонка преследования на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023.
В Валь-Мюстаире (Швейцария) состоялась женская гонка преследования на 10 км классическим стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023.
Её победительницей стала норвежка Тириль Уднес Венг. Для спортсменки это первая победа на уровне Кубка мира.
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Отметим, что стартовавшая в гонке первой швейцарка Надине Фендрих финишировала девятой с отставание в более минуты.