Вяльбе: Решения Путина никогда не буду оспаривать, обсуждать и даже задумываться над этим

«Я все годы, когда выбирался Владимир Владимирович Путин в президенты, голосовала за него. В первую его предвыборную кампанию я была у него доверенным лицом. Поэтому решения этого человека я никогда не буду оспаривать, обсуждать и даже задумываться над этим, потому что я полностью ему доверилась. И считаю, что это абсолютно правильно», — сказала Вяльбе в интервью «РИА Новости Спорт».