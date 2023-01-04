Карлссон выиграла вторую подряд гонку на «Тур де Ски»

В генеральной классификации «Тур де Ски» сезона-2022/23 Карлссон лидирует с результатом 1 час 44 минуты 8 секунды. Второй идет Венг (+1.28), третьей — норвежка Анне Кьерсти Кальво (+1.31). Победитель многодневки, которая объединяет три этапа Кубка мира, определится по итогам семи гонок.