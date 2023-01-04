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4 января, источник: Спорт РИА Новости

Карлссон выиграла вторую подряд гонку на «Тур де Ски»

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла гонку преследования на 20 км свободным стилем на четвертом этапе многодневки «Тур де Ски», который проходит в немецком Оберстдорфе.

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Источник: AP 2022

Карлссон преодолела дистанцию за 48 минут 2,6 секунды. Второй стала финка Криста Пярмякоски (+14,1 секунды), третьей — норвежка Тириль Венг (+1.28,0).

Шведка одержала вторую победу подряд на «Тур де Ски» сезона-2022/23.

В генеральной классификации «Тур де Ски» сезона-2022/23 Карлссон лидирует с результатом 1 час 44 минуты 8 секунды. Второй идет Венг (+1.28), третьей — норвежка Анне Кьерсти Кальво (+1.31). Победитель многодневки, которая объединяет три этапа Кубка мира, определится по итогам семи гонок.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23. Российские лыжники соревнуются на этапах национального кубка.

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