Клебо повторил рекорд Устюгова и Большунова по серии побед на «Тур де Ски»

Действующий победитель соревнований Клебо выиграл пятую гонку подряд на «Тур де Ски» сезона-2022/23. Норвежец повторил рекорд россиян Сергея Устюгова (сезон-2016/17) и Александра Большунова (2021) и своей соотечественницы Марит Бьорген (2015) по количеству побед подряд в рамках одного Тура. Всего для 26-летнего норвежца эта победа стала 16-й на «Тур де Ски» в карьере.