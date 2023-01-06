Клебо повторил рекорд Устюгова и Большунова по серии побед на «Тур де Ски»
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем на пятом этапе многодневки «Тур де Ски», который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем на пятом этапе многодневки «Тур де Ски», который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Клебо пробежал дистанцию за 2 минуты 43,85 секунды. Второе место занял швед Калле Хальфварссон (отставание — 0,26 секунды), бронзовым призером стал итальянец Симоне Мочеллини (+0,94).
Действующий победитель соревнований Клебо выиграл пятую гонку подряд на «Тур де Ски» сезона-2022/23. Норвежец повторил рекорд россиян Сергея Устюгова (сезон-2016/17) и Александра Большунова (2021) и своей соотечественницы Марит Бьорген (2015) по количеству побед подряд в рамках одного Тура. Всего для 26-летнего норвежца эта победа стала 16-й на «Тур де Ски» в карьере.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23. Российские лыжники соревнуются на этапах национального кубка.