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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клебо побил рекорд Устюгова и Большунова по числу побед в «Тур де Ски»

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо побил рекорд россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова по числу побед подряд в рамках одного розыгрыша многодневки «Тур де Ски».

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Источник: Reuters

В субботу Клебо стал победителем масс-старта на 15 км классическим стилем на этапе в Валь-ди-Фьемме (Италия) с результатом 39 минут 59,2 секунды. Второе место занял его соотечественник Пол Голберг (+0,4 с), замкнул тройку лучших итальянец Франческо Де Фабиани (+1,2 с).

Клебо выиграл шестую гонку подряд на одном «Тур де Ски». Норвежец превзошел рекорд Устюгова (сезон-2016/17), Большунова (2020/2021) и соотечественницы Марит Бьорген (2014/2015), у которых было по пять побед подряд. Всего для 26-летнего норвежца эта победа стала 17-й на «Тур де Ски» в карьере.

В генеральной классификации «Тур де Ски» Клебо лидирует, на 1 минуту и 2 секунды опережая шведа Калле Хальварссона. Третьим идет Голберг (+1 мин 14 с). Победитель многодневки, которая объединяет три этапа Кубка мира, определится по итогам семи гонок. Заключительная гонка состоится в воскресенье.

Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, шесткратный чемпион мира. Также на его счету серебро и бронза Олимпийских игр.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23. Российские лыжники соревнуются на этапах национального кубка.

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