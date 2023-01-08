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14:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Фрида Карлссон впервые в карьере выиграла «Тур де Ски»

На лыжной многодневке «Тур де Ски» завершился финальный забег в гору, победительницей которого стала француженка Дельфин Клодель.

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Источник: AP 2022

Шведка Фрида Карлссон пришла к финишу только 15-й, однако этого результата ей хватило, чтобы сохранить лидерство в общем зачёте и выиграть «Тур де Ски». Эта победа стала для Карлссон первой в карьере.

Второе место в общем зачёте соревнований заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен, которая за счёт финального забега в гору обошла норвежку Тириль Уднес Венг.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Забег в гору, свободный стиль. 10 км. Женщины

1. Дельфин Клодель (Франция) — 36.35,4.
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 20,2 секунды.
3. Софи Локли (США) +35,7.
4. Кертту Нисканен (Финляндия) +36,2.
5. Джессика Диггинс (США) +53,5.
6. Рози Бреннен (США) +54,1.
7. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.05,2.
8. Маргрете Бергане (Норвегия) +1.12,6.
9. Эва Уревц (Словения) +1.14,2.
10. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +1.15,6…
15. Фрида Карлссон (Швеция) +1.40,0.

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