Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Эдмонтон
63
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Витязь
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль
Сиэтл
04
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава
Нэшвилл
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Филадельфия
04
Футбол. Зарубежный
9.01
Атлетик
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
9.01
Болонья
Аталанта
12
Все события
Фоторепортажи
17Моменты карьеры Александра Овечкина
13У хорватов бронза! Команда Далича победила в матче за третье место
09:51 (мск), источник: Газета.Ру

Швейцарский лыжник Колонья: только Большунов может бросить вызов Клебо

Швейцарский лыжник Дарио Колонья высказался о победе норвежца Йоханнеса Клебо на «Тур де Ски», передает TV2.

Наверх
Источник: AP 2022

«Я не вижу никого, кроме Большунова, кто мог бы бросить вызов Клебо. Но россиянина здесь нет. Если Клебо будет продолжать в том же духе, он станет величайшим лыжником всех времен», — сказал Колонья.

Напомним, что FIS приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира — 2021/22. Также российские лыжники не принимают участие в новом сезоне-2022/23, а сосредоточены на внутренних стартах.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

Ранее бывший глава комитета по лыжным гонкам FIS Вегард Ульванг заявил, что необходимо будет решить проблему с отсутствием россиян на стартах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запасы новых Lada Largus и XRay заканчиваются в России
Макрон раскрыл «парадокс» Путина
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь