Швейцарский лыжник Колонья: только Большунов может бросить вызов Клебо
Швейцарский лыжник Дарио Колонья высказался о победе норвежца Йоханнеса Клебо на «Тур де Ски», передает TV2.
Швейцарский лыжник Дарио Колонья высказался о победе норвежца Йоханнеса Клебо на «Тур де Ски», передает TV2.
«Я не вижу никого, кроме Большунова, кто мог бы бросить вызов Клебо. Но россиянина здесь нет. Если Клебо будет продолжать в том же духе, он станет величайшим лыжником всех времен», — сказал Колонья.
Напомним, что FIS приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира — 2021/22. Также российские лыжники не принимают участие в новом сезоне-2022/23, а сосредоточены на внутренних стартах.
Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.
Ранее бывший глава комитета по лыжным гонкам FIS Вегард Ульванг заявил, что необходимо будет решить проблему с отсутствием россиян на стартах.