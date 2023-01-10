Швейцарский лыжник Колонья: только Большунов может бросить вызов Клебо

«Я не вижу никого, кроме Большунова, кто мог бы бросить вызов Клебо. Но россиянина здесь нет. Если Клебо будет продолжать в том же духе, он станет величайшим лыжником всех времен», — сказал Колонья.

Напомним, что FIS приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира — 2021/22. Также российские лыжники не принимают участие в новом сезоне-2022/23, а сосредоточены на внутренних стартах.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.