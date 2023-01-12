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13:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вяльбе назвала виновных в конфликте Большунова и Устюгова

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе обвинила судей соревнований в том, что они не пресекли конфликт между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.

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Источник: РИА "Новости"

Во время полуфинала спринта пятого этапа Кубка России в Красногорске спортсмены столкнулись и упали. Из-за падения они лишились шансов на выход в финал.

«Я самого момента сначала не видела, меня просто не было. Я бы, наверное, сама сказала: “Ребят, вы что, с ума сошли?” Но в первую очередь, я считаю, не сработали наши судьи. Они должны были все это пресечь еще на первом этапе. Все было достаточно обоюдно, и не требовалось даже никаких устных предупреждений. Сразу обоим впаять по желтой карточке, и все бы успокоились», — цитирует слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Глава ФЛГР также отметила, что обсудит ситуацию с обоими спортсменами.

«Безусловно, я еще с каждым из ребят буду общаться на эту тему. Все же это не есть хорошо. Мы не должны продолжать наматывать этот ком», — сказала Вяльбе.

После падения в полуфинале спринта Устюгов отказался пожать руку Большунову, а также заявил, что тот поступил «не по-человечески», наступив ему на лыжи. Помимо этого на четвертом этапе Кубка России Большунов подрезал Устюгова во время обгона в финале спринта. Позднее он извинился, отметив, что не рассчитал дистанцию.

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