Вяльбе назвала виновных в конфликте Большунова и Устюгова

Во время полуфинала спринта пятого этапа Кубка России в Красногорске спортсмены столкнулись и упали. Из-за падения они лишились шансов на выход в финал.

«Я самого момента сначала не видела, меня просто не было. Я бы, наверное, сама сказала: “Ребят, вы что, с ума сошли?” Но в первую очередь, я считаю, не сработали наши судьи. Они должны были все это пресечь еще на первом этапе. Все было достаточно обоюдно, и не требовалось даже никаких устных предупреждений. Сразу обоим впаять по желтой карточке, и все бы успокоились», — цитирует слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Глава ФЛГР также отметила, что обсудит ситуацию с обоими спортсменами.

«Безусловно, я еще с каждым из ребят буду общаться на эту тему. Все же это не есть хорошо. Мы не должны продолжать наматывать этот ком», — сказала Вяльбе.