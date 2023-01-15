Олимпийский призер по лыжам рассказал, как бросил курить

По словам лыжника, он начал курить довольно рано. Япаров считает, что на появление вредной привычки повлияло его окружение, и отучиться от курения помог переезд.

«Помню случай. Я сам сидел у печки, подкуривал. Мама за это не ругала. Она просто один раз зашла, посмотрела молча… И после этого как-то и желание у меня пропало. Она просто посмотрела и ушла. И мне как-то стыдно стало, что ли. Совесть во мне заиграла», — приводит слова лыжника «Спорт-Экспресс».