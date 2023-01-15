Александр Большунов без проблем завоевал золото в скиатлоне на шестом этапе Кубка России
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял уверенное первое место в скиатлоне на 30 км на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял уверенное первое место в скиатлоне на 30 км на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.
Александр Большунов показал результат 1:13.31,1, опередив Илью Семикова почти на полминуты. Бронзу завоевал Алексей Червоткин.
Кубок России. Сыктывкар, шестой этап. Скиатлон. 30 км. Мужчины.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).