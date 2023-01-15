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14:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Большунов без проблем завоевал золото в скиатлоне на шестом этапе Кубка России

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял уверенное первое место в скиатлоне на 30 км на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.

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Источник: РИА "Новости"

Александр Большунов показал результат 1:13.31,1, опередив Илью Семикова почти на полминуты. Бронзу завоевал Алексей Червоткин.

Кубок России. Сыктывкар, шестой этап. Скиатлон. 30 км. Мужчины.

  1. Александр Большунов (Архангельская область) — 1:13.31,1
  2. Илья Семиков (Республика Коми) — отставание 27,7
  3. Алексей Червоткин (Москва) +28,5
  4. Илья Порошкин (Республика Коми) +31,6
  5. Андрей Мельниченко (Красноярский край) +35,8.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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