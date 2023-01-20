Сколько зарабатывают Большунов и другие лыжники России? Мы все подсчитали

Из открытых источников можно узнать, что на этапах Кубка мира прошлого сезона трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заработал 98 тысяч долларов призовых. По текущему курсу это около 6,5 миллиона рублей. А насколько сильно эта сумма уменьшится по итогам текущего сезона?

Все прекрасно помнят скандал, раздутый Дмитрием Губерниевым в прошлом году. Уж очень его возмутило, что российские лыжники будут бегать «за кубки и медали». Как показало время, все его комментарии — очередная попытка уколоть ФЛГР и ее руководство. Это стало понятно уже по итогам ноябрьских контрольных стартов в Ханты-Мансийске, где победители обычных тренировочных забегов получили по 20 тысяч рублей.

Спойлер: ситуация не из лучших, но и далеко не такая печальная, как многие могут подумать. Возьмем за основу все же только Кубок России — текущую альтернативу Кубку мира, а как конкретный пример — все того же Большунова. Сколько уже заработал звездный российский лыжник по итогам шести этапов?

Победитель гонки на этапе Кубка России получает 100 тысяч рублей, второе место — 80 тысяч, третье — 60 тысяч, четвертое, пятое и шестое — 40, 20 и 10 тысяч соответственно. Большунов на данный момент принял участие в 18 гонках. Не будем подробно расписывать результаты, которых достиг лыжник на каждом из стартов, ограничимся общими цифрами: восемь раз он одерживал победу, плюс к ним еще шесть попаданий на подиум.

Таким образом, это 1 270 000 рублей, еще 200 тысяч — за победу в общем зачете мини-тура, прошедшего в декабре в Чусовом. Итого — 1 470 000 рублей призовых по итогам шести этапов Кубка России. Учитывая, что следующий в Красногорске Большунов пропустит, остается только финал турнира в Кировске, запланированный на апрель.

Если посмотреть только с этого ракурса, то отстранение от международных стартов достаточно сильно ударило по кошельку лидеров сборной России. Но есть и несколько «но».

Впереди альтернативный чемпионат мира — «Чемпионские высоты», а также чемпионат России. Учитывая ситуацию, призовые на этих турнирах должны быть по текущим меркам неплохими. Также не стоит забывать, что каждый спортсмен имеет и ежемесячную зарплату, которая состоит из нескольких частей.

Это может быть ставка, например, в Вооруженных силах России или в Центре спортивной подготовки (ЦСП). Может быть и такой вариант, что спортсмен числится и там, и там, но на полставки. Также спортсмены имеют рабочие договоры с регионами, которые они представляют на внутрироссийских соревнованиях.

Для примера возьмем лыжника уровня олимпийского чемпиона. По проверенной информации, основная зарплата такого спортсмена варьируется в районе 150 тысяч рублей в месяц и более. Добавим к этому президентскую стипендию за успехи на Играх — 52 тысячи рублей. А еще и контракт с регионом. Итого — более 250 тысяч рублей в месяц. Учитываем и личных спонсоров, с которыми также не запрещается подписывать контракты.

Не стоит забывать, что большую часть года лыжник находится в расположении сборной. Переезды, проживание, питание, экипировка — все это не входит в статьи расходов спортсмена.

Вывод: спортсмены далеко не бедствуют. Да, есть ощутимые финансовые потери, но и критической ситуацию назвать нельзя. А если сравнивать с некоторыми другими топовыми олимпийскими видами, то картина и вовсе вырисовывается очень даже неплохая.

При этом, как это ни парадоксально, именно лидеры сборной России от отстранения теряют больше остальных. Лыжники же второго эшелона, наоборот, получили шанс в какой-то степени даже улучшить финансовое положение. Ведь тот, кто на Кубке мира зачастую мог только мечтать о попадании в топ-6, на внутренних турнирах вполне успешно этого добивается. Неплохая мотивация и вытекающее из ситуации повышение конкуренции внутри сборной России.