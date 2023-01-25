Микаэла Шиффрин — о рекорде: здорово, что это произошло, когда совсем не ожидала

Шиффрин побила женский рекорд по числу побед на этапах Кубка мира, которым владела её соотечественица Линдси Вонн. Абсолютное достижение по этому показателю принадлежит шведу Ингемару Стенмарку, на счету которого 86 побед.



«Я почти не чувствовала давления. То, что это возможно будет 83-я победа, практически вылетело у меня из головы. Думаю, очень здорово, что это произошло в тот момент, когда я на самом деле меньше всего об этом думала и совсем не ожидала», — приводит слова Шиффрин NBC.