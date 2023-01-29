Клебо выиграл масс-старт на этапе Кубка мира во Франции

Клебо пробежал дистанцию в 20 км за 49 минут 29,1 секунды. Второе место занял финн Ийво Нисканен с отставанием в 1,2 секунды. Третьим стал швед Вильям Поромаа (+1,3).

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.