Клебо выиграл масс-старт на этапе Кубка мира во Франции
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем масс-старта классическим стилем на девятом этапе Кубка мира во французском Ле-Рус.
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем масс-старта классическим стилем на девятом этапе Кубка мира во французском Ле-Рус.
Клебо пробежал дистанцию в 20 км за 49 минут 29,1 секунды. Второе место занял финн Ийво Нисканен с отставанием в 1,2 секунды. Третьим стал швед Вильям Поромаа (+1,3).
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.