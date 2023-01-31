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15:29 (мск), источник: Sports.Ru

Тереза Йохауг о ЧМ-2023 по лыжным гонкам: «Норвегия отправится домой с 17−18 медалями, особенно когда нет россиян»

Четырехкратная олимпийская чемпионка, эксперт NRK Тереза Йохауг сделала прогноз о выступлении сборной Норвегии на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице.

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Источник: Reuters

«Не стоит игнорировать тот факт, что Норвегия отправится домой с 17−18 медалями, особенно когда нет россиян», — заявила Йохауг.

Чемпионат мира пройдет с 23 февраля по 3 марта. Будет разыграно по 6 комплектов наград у мужчин и женщин.

Состав сборной Норвегии на чемпионат мира по лыжным гонкам:

Женщины: Хелене Марие Фоссесхолм, Рагнхиль Хага, Анна Кьерсти Калво, Кристине Ставос Шистад, Астрид Ойре Шлинн, Ане Стенсет, Анна Свенсен, Силье Теодорсен, Хайди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг, Ингвильд Флюгстад Остберг;

Мужчины: Харальд Амундсен, Пол Гульберг, Ханс Кристер Холунн, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клэбо, Симен Хегстад Крюгер, Эвен Нортуг, Мартин Левстрем Ниенге, Шюр Рете, Ховард Сулос Таугбель, Дидрик Тенсет, Эрик Валнес, Сиверт Вииг.

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