Тереза Йохауг о ЧМ-2023 по лыжным гонкам: «Норвегия отправится домой с 17−18 медалями, особенно когда нет россиян»

«Не стоит игнорировать тот факт, что Норвегия отправится домой с 17−18 медалями, особенно когда нет россиян», — заявила Йохауг.
Чемпионат мира пройдет с 23 февраля по 3 марта. Будет разыграно по 6 комплектов наград у мужчин и женщин.
Состав сборной Норвегии на чемпионат мира по лыжным гонкам:
Женщины: Хелене Марие Фоссесхолм, Рагнхиль Хага, Анна Кьерсти Калво, Кристине Ставос Шистад, Астрид Ойре Шлинн, Ане Стенсет, Анна Свенсен, Силье Теодорсен, Хайди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг, Ингвильд Флюгстад Остберг;
Мужчины: Харальд Амундсен, Пол Гульберг, Ханс Кристер Холунн, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клэбо, Симен Хегстад Крюгер, Эвен Нортуг, Мартин Левстрем Ниенге, Шюр Рете, Ховард Сулос Таугбель, Дидрик Тенсет, Эрик Валнес, Сиверт Вииг.