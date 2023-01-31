Белорусская горнолыжница Мария Шканова стала третьей в слаломе на этапе Кубка России

В заключительный день этапа в Манжероке состоялись соревнования в слаломе у женщин. В очередной раз в текущем розыгрыше Кубка России на подиум поднялась лучшая горнолыжница нашей страны Мария Шканова. На сей раз белоруска показала третий результат по сумме двух попыток, отстав от победительницы — москвички Анастасии Горностаевой — на 1,21 сек. Серебро досталось представительнице команды Московской области Виталине Гириной.