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31 января, источник: БЕЛТА

Белорусская горнолыжница Мария Шканова стала третьей в слаломе на этапе Кубка России

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе курорта «Манжерок» Алтайского края РФ завершился очередной этап Кубка России по горнолыжному спорту с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: НОК Беларуси

В заключительный день этапа в Манжероке состоялись соревнования в слаломе у женщин. В очередной раз в текущем розыгрыше Кубка России на подиум поднялась лучшая горнолыжница нашей страны Мария Шканова. На сей раз белоруска показала третий результат по сумме двух попыток, отстав от победительницы — москвички Анастасии Горностаевой — на 1,21 сек. Серебро досталось представительнице команды Московской области Виталине Гириной.

Всего в нынешнем сезоне Кубка России на счету Марии Шкановой пять побед в технических дисциплинах. Следующий этап турнира пройдет 2—3 февраля в городе Белокуриха Алтайского края, в программе этапа — по два слалома у мужчин и женщин.

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