В Норвегии пришли в ярость из-за тренировок россиянки на трассах Кубка мира

В пятницу тренер российских лыжников Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что Ступак тренируется в Италии, чтобы лучше подготовиться к российским соревнованиям «Чемпионские высоты». С 3 по 5 февраля в итальянском Тоблахе проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам.

«Я не знаю, какие правила въезда и пребывания в Италии действуют для Белоруссии и России. Очевидно, что она не должна тренироваться на трассах Кубка мира, когда они закрыты для соревнований. Совет FIS принял такое решение. Ожидаю, что оно будет принято», — цитирует Ресте VG.

Норвежка Тириль Уднес Венг отметила, что видела Ступак на трассе в Тоблахе в четверг.

«Да, я видела ее на на тропе. Я была удивлена. В то же время я слышала, что она также тренировалась перед этапом Кубка мира в Ливиньо», — сказала Тириль Уднес Венг.

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам немец Маркус Крамер заявил, что не видит проблем из-за участия Ступак в тренировке на трассах Кубка мира.

«Я знаю, что она была здесь, чтобы тренироваться, вот и все. Это не может быть проблемой, что она здесь тренируется», — сказал Крамер.