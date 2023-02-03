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21:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Клебо повторил рекорд Сундбю, одержав 14-ю победу на Кубке мира

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо повторил рекорд соотечественника Мартина Йонсруда Сундбю по количеству побед в рамках одного сезона на Кубке мира.

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Источник: AP 2022

Став победителем завершившегося сегодня финала мужского спринта свободным стилем на 1,4 км в рамках 10-го этапа Кубка мира — 2022/2023 в Тоблахе (Италия), Йоханнес Клебо одержал уже 14-ю победу в рамках действующего розыгрыша соревнований.

Ранее аналогичное количество побед в рамках одного Кубка мира удавалось одержать только двукратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю в сезоне-2015/2016.

Таким образом, следующий триумф Йоханнеса Клебо на Кубке мира — 2022/2023 сделает его абсолютным рекордсменом. Завтра, 4 февраля, состоятся соревнования в индивидуальной гонке на 10 км.

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