Норвежские лыжники заняли первые семь мест на этапе Кубка мира

Победитель преодолел 10-километровую дистанцию за 20 минут 46,4 секунды. Второе и третье места заняли соотечественники победителя Симен Крюгер (отставание — 0,3 секунды) и Йоханнес Клебо (+2,8). Норвежцы заняли первые семь мест в индивидуальной гонке.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.