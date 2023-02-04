Норвежские лыжники заняли первые семь мест на этапе Кубка мира
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Норвежский лыжник Пол Голберг стал победителем индивидуальной гонки свободным стилем на этапе Кубка мира в Тоблахе (Италия).
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Норвежский лыжник Пол Голберг стал победителем индивидуальной гонки свободным стилем на этапе Кубка мира в Тоблахе (Италия).
Победитель преодолел 10-километровую дистанцию за 20 минут 46,4 секунды. Второе и третье места заняли соотечественники победителя Симен Крюгер (отставание — 0,3 секунды) и Йоханнес Клебо (+2,8). Норвежцы заняли первые семь мест в индивидуальной гонке.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.