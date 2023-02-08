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10:16 (мск), источник: ТАСС

Вяльбе объяснила ситуацию с телеправами на показ лыжных гонок в России

Правами на показ соревнований до 2025 года обладает «Телеспорт».

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Федерация лыжных гонок России не намерена пересматривать контракт с «Телеспортом» на показ соревнований. Об этом в интервью ТАСС сообщила в среду президент федерации Елена Вяльбе.

Трансляции первых этапов Кубка России по лыжным гонкам можно было найти только в интернете. Правами на показ соревнований до 2025 года обладает «Телеспорт».

— «Матч ТВ» к нам не приходил, предложений от них нам не поступало, хотя перед началом сезона контракта с «Телеспортом» у нас не было. И сейчас пересмотреть его уже невозможно. При этом отмечу, что «Телеспорт» и «Матч ТВ» договорились о показе «Чемпионских высот» и чемпионата России, — рассказала Вяльбе.

Глава федерации также отметила, что отсутствие телекартинки соревнований компенсируют трансляции в интернете. «Те, кто следит за лыжными гонками, может найти трансляции в интернете. Я сама сейчас все смотрю только через интернет, никаких проблем нет — сигнал можно вывести на тот же телевизор», — отметила она.

«Чемпионские высоты» (альтернатива чемпионату мира в условиях отстранения российских спортсменов от международных соревнований) пройдут в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта, чемпионат России — в Тюмени с 18 по 26 марта.

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