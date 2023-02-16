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18:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клоунада в лыжах. Отстраненного Большунова сделали героем ролика к ЧМ-2023

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не может жить без российских спортсменов. В официальном ролике к предстоящему чемпионату мира в Планице одними из действующих лиц стали наши олимпийские чемпионы Александр Большунов и Наталья Непряева, причем борьбе россиянина с Йоханнесом Клебо посвящены сразу несколько фрагментов.

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Источник: Спорт РИА Новости

FIS скучает по России, но не признается

FIS сейчас ведет себя по отношению к России как обидевшаяся жена, которая, вроде бы, должна высказывать негатив, но и по мужу сильно скучает и не может без него. Руководство мировых лыж весной прошлого года было вынуждено пойти на поводу у Международного олимпийского комитета (МОК) и отстранило российских спортсменов от всех соревнований под своей эгидой. При этом Наталья Непряева все-таки успела выиграть свой первый в карьере Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира.

Однако начался новый сезон, и все поняли, что без России смотреть там практически не на что. Было немало гонок, особенно в мужской части, где в первой десятке присутствовали семь-восемь норвежцев. Спортсмены осторожно высказывались, что без Большунова, Непряевой, Устюгова, Ступак и других наших ребят соревнования сильно потеряли в зрелищности. Американский лыжник Бен Огден и вовсе признался, что ему нравилось наблюдать за тем, как русские побеждают норвежцев.

«Вопрос с отстранением российских лыжников, безусловно, сложный. Я не могу вам дать точный ответ, когда их допустят к соревнованиям. Я же все-таки не политик. Но могу вам сказать, что мне очень нравится, когда русские ребята побеждают норвежцев на трассе. Они настоящие бойцы. Ситуация в целом паршивая, но я хочу, чтобы они поскорее вернулись. Мне нравятся русские лыжники», — приводит слова Огдена Nettavisen.

Видео с нашими — это намек?

Вот и FIS нравилось, когда наши и норвежцы сражались на равных на лыжных трассах Кубка мира. И в главном видео к чемпионату мира в Планице не смогли удержаться и не вставить кадры с Большуновым и Непряевой. Наталья — лучшая лыжница мира на данный момент, даже несмотря на отстранение. И пробудет в этом статусе до конца сезона. А уж борьба Большунова с Клебо уже давно является главной интригой в мировых лыжах. Что говорить, если в Норвегии активно обсуждали противостояние Саши с Сергеем Устюговым на этапах Кубка России. Они следят за нами с гораздо большим интересом, чем мы можем себе представить.

Тот же приезд нашей олимпийской чемпионки Юлии Ступак в Италию, где она тренировалась на трассе Кубка мира, вызвал гораздо больший интерес, чем сами гонки на этом этапе. Безусловно, в FIS терпят убытки во времена отстранения России и наверняка в тайне ждут сигнала от МОК, чтобы вернуть наших спортсменов. А пока им приходится ограничиваться роликами с Большуновым и Непряевой к чемпионату мира. Выглядит все это слегка как клоунада, но и на том спасибо.

Александр Говоров

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