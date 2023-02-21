В FIS извинились за проморолик к ЧМ с российскими лыжниками

«На самом деле, это ошибка с моей стороны. Но когда видео уже вышло, менять его было поздно. Получала ли я какие-либо комментарии по этому поводу? Да, я увидела их очень быстро. Это были всего лишь небольшие эпизоды, но мы бы их не включили. Я сожалею, они не должны были быть включены в ролик», — цитирует Дюрхауг Aftonbladet.