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15:45 (мск), источник: Московский комсомолец

В FIS извинились за проморолик к ЧМ с российскими лыжниками

Пресс-атташе по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Сюнне Дюрхауг принесла извинения за то, что в проморолик, посвященный чемпионату мира по лыжным видам спорта — 2023, вошли кадры с россиянами Александром Большуновым и Натальей Непряевой.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее FIS включила Большунова и Непряеву в видеоролик, посвященный предстоящему чемпионату мира. На кадрах в видео, опубликованном на YouTube‑канале FIS, Большунов ведет борьбу с норвежцем Йоханнесом Клебо, а Непряева — с финкой Анне Кюлленен.

«На самом деле, это ошибка с моей стороны. Но когда видео уже вышло, менять его было поздно. Получала ли я какие-либо комментарии по этому поводу? Да, я увидела их очень быстро. Это были всего лишь небольшие эпизоды, но мы бы их не включили. Я сожалею, они не должны были быть включены в ролик», — цитирует Дюрхауг Aftonbladet.

Чемпионат мира пройдет в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта. Россияне там не выступят, поскольку отстранены от международных стартов под эгидой FIS из‑за ситуации на Украине.

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