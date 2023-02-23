Большунов назвал «грязными» соревнования без российских лыжников

МАЛИНОВКА /Архангельская область/, 23 февраля. /ТАСС/. Международные соревнования без участия российских лыжников можно считать «грязными», потому что их отстраняют вопреки спортивному принципу.

Такое мнение журналистам в четверг высказал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, которые занял третье место в спринте на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» — альтернативном чемпионату мира турнире.

«Если честно, то мне неинтересно, как проходят эти грязные соревнования, думаю, что лучше соревноваться там, где нас ждут, — сказал Большунов о стартующем в четверг чемпионате мира в Словении. — Сначала ты разочаровываешься [в связи с отстранением], но сейчас в России проводятся отличные соревнования, организуются трансляции, и ты забываешь об этом. Проводить прекрасные соревнования и показывать на них высокие скорости можно и у нас, для наших болельщиков и страны».

«Грязные, потому что нас туда не пускают не по спортивному принципу? Конечно, все сильнейшие должны бегать вместе. Поэтому об этих непонятных стартах я даже говорить не хочу. Мне классно, что я нахожусь сейчас здесь», — добавил он.

При этом Большунов не собирается в будущем отказываться от участия в международных соревнованиях.

«Дорогу туда для себя не закрываю, но когда к нам плохо относятся, то почему мы должны о чем-то постоянно просить? Будем делать свое дело в нашей стране», — подчеркнул он.