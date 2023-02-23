Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Крылья Советов
Динамо
00
Хоккей. КХЛ
овертайм
Сочи
СКА
55
Футбол. Кубок России
17:30
ЦСКА
Краснодар
Футбол. Еврокубки
20:45
Нант
Ювентус
Футбол. Еврокубки
20:45
Мидтьюлланн
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:45
Монако
Байер
Футбол. Еврокубки
20:45
ПСВ
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:45
ЧФР
Лацио
Футбол. Еврокубки
20:45
Днепр-1
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
20:45
Партизан
Шериф
Футбол. Еврокубки
20:45
Андерлехт
Лудогорец
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Амур
20
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Ренн
Шахтер
Футбол. Еврокубки
23:00
Унион Б
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Гент
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Базель
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
23:00
Лех
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
23:00
Фиорентина
Брага
Хоккей. НХЛ
05:30
Даллас
Чикаго
34
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона
Калгари
36
Хоккей. НХЛ
24.02
Вашингтон
Анахайм
Хоккей. НХЛ
24.02
Коламбус
Миннесота
Хоккей. НХЛ
24.02
Нью-Джерси
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
24.02
Питтсбург
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
24.02
Тампа-Бэй
Баффало
Хоккей. НХЛ
24.02
Детройт
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
Виннипег
21
Все события
14:58 (мск), источник: ТАСС

Большунов назвал «грязными» соревнования без российских лыжников

Трехкратный олимпийский чемпион отметил, что не намерен закрывать для себя дорогу на международные соревнования.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МАЛИНОВКА /Архангельская область/, 23 февраля. /ТАСС/. Международные соревнования без участия российских лыжников можно считать «грязными», потому что их отстраняют вопреки спортивному принципу.

Такое мнение журналистам в четверг высказал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, которые занял третье место в спринте на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» — альтернативном чемпионату мира турнире.

«Если честно, то мне неинтересно, как проходят эти грязные соревнования, думаю, что лучше соревноваться там, где нас ждут, — сказал Большунов о стартующем в четверг чемпионате мира в Словении. — Сначала ты разочаровываешься [в связи с отстранением], но сейчас в России проводятся отличные соревнования, организуются трансляции, и ты забываешь об этом. Проводить прекрасные соревнования и показывать на них высокие скорости можно и у нас, для наших болельщиков и страны».

«Грязные, потому что нас туда не пускают не по спортивному принципу? Конечно, все сильнейшие должны бегать вместе. Поэтому об этих непонятных стартах я даже говорить не хочу. Мне классно, что я нахожусь сейчас здесь», — добавил он.

При этом Большунов не собирается в будущем отказываться от участия в международных соревнованиях.

«Дорогу туда для себя не закрываю, но когда к нам плохо относятся, то почему мы должны о чем-то постоянно просить? Будем делать свое дело в нашей стране», — подчеркнул он.

Российские и белорусские лыжники решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) в нынешнем сезоне лишены возможности выступать за рубежом в связи с событиями на Украине.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Северные страны высказались о возвращении россиян на мировые соревнования
Бетина Попова: это лишняя возможность создать ажиотаж вокруг фигурного катания
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь