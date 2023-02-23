Большунов назвал «грязными» соревнования без российских лыжников
Трехкратный олимпийский чемпион отметил, что не намерен закрывать для себя дорогу на международные соревнования.
Трехкратный олимпийский чемпион отметил, что не намерен закрывать для себя дорогу на международные соревнования.
МАЛИНОВКА /Архангельская область/, 23 февраля. /ТАСС/. Международные соревнования без участия российских лыжников можно считать «грязными», потому что их отстраняют вопреки спортивному принципу.
Такое мнение журналистам в четверг высказал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, которые занял третье место в спринте на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» — альтернативном чемпионату мира турнире.
«Если честно, то мне неинтересно, как проходят эти грязные соревнования, думаю, что лучше соревноваться там, где нас ждут, — сказал Большунов о стартующем в четверг чемпионате мира в Словении. — Сначала ты разочаровываешься [в связи с отстранением], но сейчас в России проводятся отличные соревнования, организуются трансляции, и ты забываешь об этом. Проводить прекрасные соревнования и показывать на них высокие скорости можно и у нас, для наших болельщиков и страны».
«Грязные, потому что нас туда не пускают не по спортивному принципу? Конечно, все сильнейшие должны бегать вместе. Поэтому об этих непонятных стартах я даже говорить не хочу. Мне классно, что я нахожусь сейчас здесь», — добавил он.
При этом Большунов не собирается в будущем отказываться от участия в международных соревнованиях.
«Дорогу туда для себя не закрываю, но когда к нам плохо относятся, то почему мы должны о чем-то постоянно просить? Будем делать свое дело в нашей стране», — подчеркнул он.
Российские и белорусские лыжники решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) в нынешнем сезоне лишены возможности выступать за рубежом в связи с событиями на Украине.