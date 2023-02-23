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19:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клебо выиграл спринт на чемпионате мира в Словении

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Клебо стал победителем спринтерской гонки классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в словенской Планице.

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Источник: Спорт РИА Новости

В финале Клебо преодолел дистанцию за 2 минуты 56,07 секунды. Второе место занял его соотечественник Пол Голберг (+2,22). Третьим стал француз Жюль Шаппа (+2,24).

Турнир завершится 5 марта.

Пятикратный олимпийский чемпион Клебо завоевал свою седьмую золотую медаль на чемпионатах мира.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.

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