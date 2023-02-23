Клебо выиграл спринт на чемпионате мира в Словении

В финале Клебо преодолел дистанцию за 2 минуты 56,07 секунды. Второе место занял его соотечественник Пол Голберг (+2,22). Третьим стал француз Жюль Шаппа (+2,24).

Турнир завершится 5 марта.

Пятикратный олимпийский чемпион Клебо завоевал свою седьмую золотую медаль на чемпионатах мира.