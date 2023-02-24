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19:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сделал все, как учили». Большунов мог бы разрывать норвежцев на чемпионате мира — 2023

Хотя, кажется, Александр не сильно расстроен тем, что остался в Малиновке, а не поехал в Планицу.

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Источник: РИА "Новости"

Александр Большунов после третьего места в спринте на «Чемпионских высотах» в Малиновке с огромным преимуществом выиграл свою, наверное, любимую гонку — скиатлон. Трёхкратный олимпийский чемпион просто уехал от всех соперников, которые не смогли поддержать его скорость.

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Большунов назвал «грязными» соревнования без российских лыжников

Большунов мог быть сейчас с тем же успехом рвать норвежцев на «грязном», по его словам, чемпионате мира в Планице, но действующего победителя туда не пустили, даже несмотря на личную квоту. Впрочем, сам он об этом если и жалеет, то вида не подаёт. Назвал чемпионат мира в Планице «грязным» и заявил, что уже не переживает по поводу своего недопуска на турнир.

В скиатлоне в Малиновке был изначально один записной фаворит. Большунов выиграл эту гонку два года назад в Оберстдорфе, огромными прыжками в гору убежав от норвежцев. То ускорение Александра потрясло всех, кто видел гонку. Кажется, ещё никогда в истории бег в гору не был таким быстрым. И он принёс лидеру сборной России первый в карьере титул чемпиона мира.

Спустя год в Пекине Большунов повторил свой успех. В олимпийской гонке он тоже никому не оставил шансов и финишировал с флагом. Именно в скиатлоне Александр завоевал своё первое олимпийское золото.

В Малиновке он бежал вместе со всеми только на классической части. Затем мгновенно переобул лыжи и втопил на всю катушку. За четыре коньковых круга его разрыв неуклонно рос. Уже после финиша ставший бронзовым призёром Илья Семиков назвал Большунова непобедимым на данный момент.

Источник: РИА "Новости"

Слева направо: Сергей Устюгов, завоевавший серебряную медаль, Александр Большунов, завоевавший золотую медаль, Илья Семиков, завоевавший бронзовую медаль в скиатлоне на 30 км среди мужчин в рамках всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Чемпионские высоты»

«Саня сделал всё, как учили тренеры: быстро переобулся и с самого начала коньковой части стал убегать, после чего все, в том числе и я, стали отваливаться. После финиша мы спорили, кто должен был за Саней пойти. Я сказал парням: “Лентяи, пацаны, что ж вы не пошли? Надо было попробовать!” Мне показалось, что они его просто отпустили и были готовы за второе-третье места биться», — резюмировал Устюгов, занявший второе место.

Источник: РИА "Новости"

Александр Большунов и Сергей Устюгов на старте финальной спринтерской гонки классическим стилем в рамках всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Чемпионские высоты» среди мужчин в Малиновке

Было бы то же самое в Планице? Возможно, норвежцы и шведы держались бы за Большуновым гораздо дольше, чем российские лыжники в Малиновке. Возможно. Но итог был бы тем же самым — тут сомнений нет. Лидер сборной России просто бегает на другом уровне, вот и всё.

Жаль, что на чемпионате мира пробежать ему не дали даже по персональной квоте, на которую он имел полное право. И пока наши лыжники не вернутся в международные старты, никто не сможет утверждать, что именно он — лучший в мире. Даже если выиграет на ЧМ-2023 шесть золотых медалей.

Большунов же феерит в Малиновке, шутит, по часу общается с болельщиками после гонок и находится в прекрасном настроении. Похоже, соревнования в России прямо сейчас его полностью устраивают.

Автор: Андрей Шитихин

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