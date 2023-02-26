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15:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Большунов и Терентьев выиграли командный спринт на «Чемпионских высотах»

КОНОНОВСКАЯ (Архангельская область), 26 фев — РИА Новости. Александр Большунов и Александр Терентьев стали победителями мужского командного спринта свободным стилем на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты», которые проходят в центре лыжного спорта «Малиновка».

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Источник: РИА "Новости"

Трехкратный олимпийский чемпион Большунов и двукратный бронзовый призер Игр Терентьев, представлявшие Архангельскую область, показали результат 18 минут 11,7 секунды. Второе место с отставанием 0,6 секунды заняли представители Тюменской области Иван Якимушкин и Артем Мальцев. Третье место досталось Илье Порошкину и Илье Семикову (+9,9) из команды Республики Коми.

Олимпийский чемпион Пекина-2022 Сергей Устюгов и Рифат Сафиуллин (+17,6), представляющие команду Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, стали четвертыми.

Соревнования «Чемпионские высоты» являются для российских лыжников альтернативными чемпионату мира 2023 года в Планице. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.

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