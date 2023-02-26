Большунов и Терентьев выиграли командный спринт на «Чемпионских высотах»

Трехкратный олимпийский чемпион Большунов и двукратный бронзовый призер Игр Терентьев, представлявшие Архангельскую область, показали результат 18 минут 11,7 секунды. Второе место с отставанием 0,6 секунды заняли представители Тюменской области Иван Якимушкин и Артем Мальцев. Третье место досталось Илье Порошкину и Илье Семикову (+9,9) из команды Республики Коми.

Соревнования «Чемпионские высоты» являются для российских лыжников альтернативными чемпионату мира 2023 года в Планице. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.