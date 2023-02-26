Елена Вяльбе: «В Малиновке гораздо интереснее, чем на чемпионате мира. Я даже не знаю, кто там стал новым чемпионом»

«Мне кажется, у нас тут гораздо интереснее, чем на чемпионате мира. Я, честно, даже не знаю, кто там стал новым чемпионом. Каждый день такая интересная гонка у нас здесь, в Малиновке. Не зря наши спортсмены оказались у них на афишах. Всегда же людей привлекает борьба, спорт интересен, когда есть конкуренция. А когда один и тот же человек выигрывает, становится неинтересно», — сказала глава ФЛГР.