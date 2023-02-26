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15:54 (мск), источник: Sports.Ru

Елена Вяльбе: «В Малиновке гораздо интереснее, чем на чемпионате мира. Я даже не знаю, кто там стал новым чемпионом»

Елена Вяльбе заявила, что турнир в Малиновке интереснее чемпионата мира.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в словенской Планице. Российские лыжники выступают на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке (Архангельская область).

«Мне кажется, у нас тут гораздо интереснее, чем на чемпионате мира. Я, честно, даже не знаю, кто там стал новым чемпионом. Каждый день такая интересная гонка у нас здесь, в Малиновке. Не зря наши спортсмены оказались у них на афишах. Всегда же людей привлекает борьба, спорт интересен, когда есть конкуренция. А когда один и тот же человек выигрывает, становится неинтересно», — сказала глава ФЛГР.

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