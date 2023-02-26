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16:35 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Большунов: «Мы будем выступать на Олимпийских играх-2026. Запомните эту фразу»

Александр Большунов уверен, что выступит на Олимпиаде-2026 в Италии.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России отстранена от международных стартов под эгидой FIS из‑за ситуации на Украине. Сейчас российские лыжники выступают на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

— «Чемпионские высоты» в Малиновке называют альтернативой чемпионату мира.

— Чемпионат есть один, и он у нас. Все остальные вопросы — до свидания!

— Тебе не кажется, что это самообман? Норвежцы не будут приезжать на «Чемпионские высоты», это мы будем должны вернуться на чемпионат мира.

— Мне неинтересно, что происходит сейчас на Кубке мира и чемпионате мира. Я хочу вам сказать, что весь мир — здесь. Всегда так происходит, а потом приходит наше время, и мы скажем всем «до свидания!» Нас там не ждут. Но мы не собираемся, как они, закрывать кого‑то и пытаться не приглашать.

— Но последние заявления МОК похожи на потепление? Или это блеф?

— Они говорят сначала одно. Потом скажут Баху: ты чего сказал‑то, давай меняй свое мнение. Так, наверное, и происходит. Он же не свою точку зрения выражает.

— Ты не особо веришь, что выступишь на Олимпиаде‑2026?

— Мы будем выступать на Олимпийских играх 2026 года. Всему свое время. Запомните эту фразу.

— Какое у тебя отношение к выступлению в нейтральном статусе?

— Я не буду ничего комментировать. Повторюсь — всему свое время, посмотрим, как будет дальше. Вся ситуация, которая происходит сейчас в мире, может измениться по щелчку пальцев, — сказал Большунов.

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