Клебо с Голбергом стали победителями командного спринта на чемпионате мира — 2023
В Планице (Словения) завершился мужской командный спринт в рамках чемпионата мира — 2023 по лыжным видам спорта.
В Планице (Словения) завершился мужской командный спринт в рамках чемпионата мира — 2023 по лыжным видам спорта.
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Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.