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16:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Клебо с Голбергом стали победителями командного спринта на чемпионате мира — 2023

В Планице (Словения) завершился мужской командный спринт в рамках чемпионата мира — 2023 по лыжным видам спорта.

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Источник: AP 2022

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Командный спринт, мужчины. Финал.

  1. Норвегия (Пол Голберг и Йоханнес Клебо) — 17.28,14
  2. Италия (Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино) — отставание 2,48 секунды
  3. Франция (Рено Же и Ришар Жув) + 16,48
  4. Канада (Антуан Сир и Грэм Ритчи) + 22,95
  5. Швеция (Калле Хальфварссон и Эдвин Ангер) + 29,58
  6. Великобритания (Джеймс Клагнет и Эндрю Янг) + 32,52.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.

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