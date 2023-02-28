Вероника Степанова одержала победу в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах»
В Малиновке (Архангельская область) на «Чемпионских высотах» состоялась женская разделка на 10 км.
В Малиновке (Архангельская область) на «Чемпионских высотах» состоялась женская разделка на 10 км.
Второй стала спортсменка из Архангельской области Наталья Непряева, отставшая от лидера на 24,6 секунды. Тройку лидеров замкнула Анастасия Кулешова.
Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». 10 км, свободный стиль. Женщины.
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.