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15:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Норвегии одержала победу в женской эстафете на ЧМ-2023, Швеция — третья

В Планице (Словения) прошла женская эстафета на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам.

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Источник: Reuters

Победу в гонке одержала сборная Норвегии, в которую вошли Тириль Уднес Венг, Астрид Эйре Слинн, Ингвильд Флугстад Эстберг и Анне Кьерсти Кальво.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины

1. Норвегия (Тириль Уднес Венг, Астрид Эйре Слинн, Ингвильд Флугстад Эстберг и Анне Кьерсти Кальво) — 50.33,3.
2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хеннинг, Пия Финк и Виктория Карль) — отставание 20,5 секунд.
3. Швеция (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Майя Дальквист) +28,7.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.

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