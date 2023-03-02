Сборная Норвегии одержала победу в женской эстафете на ЧМ-2023, Швеция — третья
В Планице (Словения) прошла женская эстафета на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам.
В Планице (Словения) прошла женская эстафета на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам.
Победу в гонке одержала сборная Норвегии, в которую вошли Тириль Уднес Венг, Астрид Эйре Слинн, Ингвильд Флугстад Эстберг и Анне Кьерсти Кальво.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины
1. Норвегия (Тириль Уднес Венг, Астрид Эйре Слинн, Ингвильд Флугстад Эстберг и Анне Кьерсти Кальво) — 50.33,3.
2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хеннинг, Пия Финк и Виктория Карль) — отставание 20,5 секунд.
3. Швеция (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Майя Дальквист) +28,7.
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.