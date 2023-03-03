Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
Адмирал
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Факел
Химки
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Осер
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Кадис
Хоккей. НХЛ
4.03
Коламбус
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Монреаль
32
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Сент-Луис
36
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Миннесота
12
Хоккей. НХЛ
4.03
Эдмонтон
Виннипег
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Торонто
12
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Даллас
25
Все события
14:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Тюменской области одержала победу в мужской эстафете на «Чемпионских высотах»

В Малиновке (Архангельская область) прошла мужская эстафета в рамках Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Победу в гонке одержала сборная Тюменской области, в которую вошли Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов и Артём Мальцев.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Эстафета. Мужчины

1. Тюменская область (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов и Артём Мальцев) — 1:51.33,8.
2. Татарстан — 1 (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Иван Горбунов и Антон Тимашов) — отставание 37,6 секунды.
3. Коми (Ермил Вокуев, Илья Семиков, Илья Порошкин и Евгений Семяшкин) +1.27,3…

6. Архангельская область (Александр Терентьев, Александр Большунов, Алексей Шемякин, Дмитрий Горошников) +4.00,6.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за Валиевой в России забыли о нетерпимости к допингу. Это большая ошибка
Дзюба: я полностью за Путина. Хоть убейте, до конца буду за свою страну
Фоторепортажи
10Главные зимние трансферы в Европе
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь