Сборная Тюменской области одержала победу в мужской эстафете на «Чемпионских высотах»

Победу в гонке одержала сборная Тюменской области, в которую вошли Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов и Артём Мальцев.

1. Тюменская область (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов и Артём Мальцев) — 1:51.33,8. 2. Татарстан — 1 (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Иван Горбунов и Антон Тимашов) — отставание 37,6 секунды. 3. Коми (Ермил Вокуев, Илья Семиков, Илья Порошкин и Евгений Семяшкин) +1.27,3… 6. Архангельская область (Александр Терентьев, Александр Большунов, Алексей Шемякин, Дмитрий Горошников) +4.00,6.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.