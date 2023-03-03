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16:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Клебо обошел Большунова по количеству медалей на крупнейших турнирах

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо стал победителем мужской эстафеты на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения) в составе сборной Норвегии.

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Источник: Reuters

Таким образом, Клебо обошёл российского лыжника Александра Большунова по количеству медалей на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Эта медаль стала для Клебо 18-й на крупных международных турнирах. У Большунова, не выступающего на ЧМ-2023 из-за отстранения российских спортсменов, 17 медалей.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (Ханс Кристер Холунд, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо) — 1.32.54,7.
2. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Пертту Хювяринен и Нико Анттола) — отставание 46,9 секунды.
3. Германия (Альберт Кухлер, Янош Бруггер, Йонас Доблер и Фридрих Мох) +59,8.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине.

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