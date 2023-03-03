Клебо обошел Большунова по количеству медалей на крупнейших турнирах

Таким образом, Клебо обошёл российского лыжника Александра Большунова по количеству медалей на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Эта медаль стала для Клебо 18-й на крупных международных турнирах. У Большунова, не выступающего на ЧМ-2023 из-за отстранения российских спортсменов, 17 медалей.