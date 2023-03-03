Норвежские лыжники выиграли эстафету на чемпионате мира в Планице

Норвежские лыжники выиграли эстафету на чемпионате мира в Планице

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Норвежские лыжники одержали победу в эстафете 4 по 10 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в словенской Планице.