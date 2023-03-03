Норвежские лыжники выиграли эстафету на чемпионате мира в Планице
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Норвежские лыжники одержали победу в эстафете 4 по 10 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в словенской Планице.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Норвежские лыжники одержали победу в эстафете 4 по 10 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в словенской Планице.
Ханс Холунн, Пол Голберг, Симен Крюгер и Йоханнес Клебо показали время 1 час 32 минуты 54,7 секунды. Второе место заняли финны Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Пертту Хювяринен и Нико Анттола (+46,9). Замкнули тройку лучших немцы Альберт Кухлер, Янош Бруггер, Йонас Доблер и Фридрих Мох (+59,8).
Российские лыжники пропускают чемпионат мира по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине.
Чемпионат мира в Планице завершится 5 марта.