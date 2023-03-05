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12:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Большунов выиграл марафон на «Чемпионских высотах», Сергей Устюгов стал третьим

В Малиновке (Архангельская область) завершились Всероссийские соревнований «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам.

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Источник: РИА "Новости"

Их закрыл мужской марафон в классическом стиле. Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Отметим, что Алексей Червоткин вёл борьбу с Большуновым практически всю дистанцию. Александр оторвался от него лишь на последних километрах.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Марафон, классический стиль, 50 км. Мужчины

1. Александр Большунов — 2:06.11,0.
2. Алексей Червоткин — отставание 4,3 секунды.
3. Сергей Устюгов + 21,0.
4. Илья Семиков + 46,3.
5. Евгений Белов + 3.07,6.
6. Илья Порошкин + 4.10,8.
7. Александр Гребенько + 4.11,3.
8. Сергей Ардашев + 5.04,11.

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