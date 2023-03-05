Александр Большунов выиграл марафон на «Чемпионских высотах», Сергей Устюгов стал третьим

Их закрыл мужской марафон в классическом стиле. Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Отметим, что Алексей Червоткин вёл борьбу с Большуновым практически всю дистанцию. Александр оторвался от него лишь на последних километрах.