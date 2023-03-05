Норвежские лыжники с семью золотыми медалями выиграли общий зачет ЧМ

Сборная Норвегии по лыжным гонкам выиграла медальный зачет чемпионата мира, который прошел в словенской Планице.

Команда завоевала семь золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды. Второе место заняла сборная Швеции (4−3−5), на третьей строчке расположились американцы (1−0−1). Наибольшее количество наград завоевал норвежец Йоханнес Клебо (3−2−0).