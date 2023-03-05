Норвежские лыжники с семью золотыми медалями выиграли общий зачет ЧМ
Сборная Норвегии по лыжным гонкам выиграла медальный зачет чемпионата мира.
Сборная Норвегии по лыжным гонкам выиграла медальный зачет чемпионата мира.
Сборная Норвегии по лыжным гонкам выиграла медальный зачет чемпионата мира, который прошел в словенской Планице.
Команда завоевала семь золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды. Второе место заняла сборная Швеции (4−3−5), на третьей строчке расположились американцы (1−0−1). Наибольшее количество наград завоевал норвежец Йоханнес Клебо (3−2−0).
Российские лыжники пропустили чемпионат мира по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине.