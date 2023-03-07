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18:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Вяльбе отказалась отпускать российских лыжников в другие сборные

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что откажется отпускать отечественных лыжников в другие сборные. Ее слова приводятся на странице «На Лыжи» во «ВКонтакте».

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«Если один из членов сборной России сейчас решит, что он хочет уехать за пределы страны, я никому точно не подпишу такую бумагу. Потому что без нас он там не сможет соревноваться», — заявила Вяльбе. Она подчеркнула, что в данный момент никто из российских лыжников не обращался в ФЛГР с желанием сменить спортивное гражданство.

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В октябре 2022 года Вяльбе заявила, что в условиях отстранения российские спортсмены могут найти мотивацию в подготовке к Олимпийским играм. Однако она добавила, что не удивится, если кто-то из лыжников решит уйти из спорта из-за недопуска к турнирам.

22 сентября Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отказала российским спортсменам в допуске к международным турнирам на сезон-2022/2023. Впервые лыжники были отстранены в марте 2022-го.

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