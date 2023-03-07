Вяльбе отказалась отпускать российских лыжников в другие сборные

«Если один из членов сборной России сейчас решит, что он хочет уехать за пределы страны, я никому точно не подпишу такую бумагу. Потому что без нас он там не сможет соревноваться», — заявила Вяльбе. Она подчеркнула, что в данный момент никто из российских лыжников не обращался в ФЛГР с желанием сменить спортивное гражданство.