Вяльбе обратилась к президенту Международной лыжной федерации

Вяльбе рассказала, что приветствует заявления главы FIS, так как Элиаш основывает свои суждения на важности следованию основополагающим принципам недискриминации. «Это вселяет в нас надежду на лучшее. Надеемся, что FIS сможет противостоять давлению со стороны известных нам стран, а также перейдет от слов к делу», — заявила она.