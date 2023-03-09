Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Унион Б
Юнион
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Байер
Ференцварош
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Спортинг
Арсенал
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рома
Реал Сосьедад
00
Футбол. Еврокубки
20:45
АЕК Л
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Шериф
Ницца
Футбол. Еврокубки
20:45
Андерлехт
Вильярреал
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
Витязь
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс
Нефтехимик
41
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА
Динамо Мн
21
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Бетис
Футбол. Еврокубки
23:00
Шахтер
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Фиорентина
Сивасспор
Футбол. Еврокубки
23:00
Лех
Юргорден
Футбол. Еврокубки
23:00
Базель
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
23:00
Гент
Истанбул Башакшехир
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Адмирал
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
10.03
Баффало
Даллас
Хоккей. НХЛ
10.03
Вашингтон
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
10.03
Каролина
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
10.03
Монреаль
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
10.03
Питтсбург
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
10.03
Тампа-Бэй
Вегас
Хоккей. НХЛ
10.03
Бостон
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
10.03
Сент-Луис
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
10.03
Аризона
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
10.03
Колорадо
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
10.03
Сиэтл
Оттава
Все события
20:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Вяльбе обратилась к президенту Международной лыжной федерации

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе обратилась к президенту Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохану Элиашу в связи с допуском россиян к соревнованиям. Ее слова приводит РИА Новости.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Вяльбе рассказала, что приветствует заявления главы FIS, так как Элиаш основывает свои суждения на важности следованию основополагающим принципам недискриминации. «Это вселяет в нас надежду на лучшее. Надеемся, что FIS сможет противостоять давлению со стороны известных нам стран, а также перейдет от слов к делу», — заявила она.

23 февраля Элиаш ответил на вопрос о допуске российских спортсменов на международные турниры. «Спортсмены не выбирают, где им родиться, но ситуация на Украине остается сложной. Мы хотим избежать раскола спортивного сообщества», — заявил он.

Российские лыжники пропускают сезон на международной арене из-за санкций, наложенных на них FIS.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Слезы Валиевой, скандал с Тарасовой, эмоции Плющенко. Чем запомнился финал Гран-при России по фигурному катанию
Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер
Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь