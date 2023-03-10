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17:19 (мск), источник: ТАСС

Горнолыжница Шиффрин повторила абсолютный рекорд по победам на этапах Кубка мира

В активе американской спортсменки 86 побед на этапах Кубка мира.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 10 марта. Американка Микаэла Шиффрин в пятницу заняла первое место в гигантском слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в шведском Оре.

Победительница показала результат 1 минута 54,64 секунды. Второй стала итальянка Федерика Бриньоне (отставание — 0,64 секунды). Тройку лучших замкнула шведка Сара Хектор (+0,92).

Для Шиффрин данная победа стала 86-й на этапах Кубка мира во всех дисциплинах. Американка повторила по этому показателю рекорд двукратного олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира шведа Игнемара Стенмарка.

Шиффрин 27 лет, она является олимпийской чемпионкой в слаломе (2014) и гигантском слаломе (2018), также на ее счету серебряная медаль Олимпиады в комбинации (2018). Американка семь раз одерживала победу на чемпионатах мира и пять раз выигрывала общий зачет Кубка мира, в том числе в этом сезоне.

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