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18:12 (мск), источник: ТАСС

Горнолыжница Шиффрин установила абсолютный рекорд по победам на этапах Кубка мира

Победа в слаломе на этапе Кубка мира в Швеции стала для американки 87-й.

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Источник: Reuters

ТАСС, 11 марта. Американка Микаэла Шиффрин в субботу заняла первое место в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в шведском Оре.

Победительница показала результат 1 минута 41,77 секунды. Второй стала швейцарка Венди Хольденер (отставание — 0,92 секунды). Тройку лучших замкнула шведка Анна Свенн-Ларссон (+0,95).

Для Шиффрин данная победа стала 87-й на этапах Кубка мира во всех дисциплинах. Американка установила абсолютный рекорд по этому показателю, обойдя двукратного олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира шведа Игнемара Стенмарка (86 побед). Прежней рекордсменкой среди женщин была олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске американка Линдси Вонн (82), показатель которой Шиффрин превзошла 24 января.

Шиффрин 27 лет, она является олимпийской чемпионкой в слаломе (2014) и гигантском слаломе (2018), также на ее счету серебряная медаль Олимпиады в комбинации (2018). Американка семь раз одерживала победу на чемпионатах мира и пять раз выигрывала общий зачет Кубка мира, в том числе в этом сезоне.

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