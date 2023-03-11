Горнолыжница Шиффрин установила абсолютный рекорд по победам на этапах Кубка мира

Для Шиффрин данная победа стала 87-й на этапах Кубка мира во всех дисциплинах. Американка установила абсолютный рекорд по этому показателю, обойдя двукратного олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира шведа Игнемара Стенмарка (86 побед). Прежней рекордсменкой среди женщин была олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске американка Линдси Вонн (82), показатель которой Шиффрин превзошла 24 января.

Шиффрин 27 лет, она является олимпийской чемпионкой в слаломе (2014) и гигантском слаломе (2018), также на ее счету серебряная медаль Олимпиады в комбинации (2018). Американка семь раз одерживала победу на чемпионатах мира и пять раз выигрывала общий зачет Кубка мира, в том числе в этом сезоне.