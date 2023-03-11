Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
Без русских местные спортсмены заняли в самой знаменитой гонке первые десять мест.
Без русских местные спортсмены заняли в самой знаменитой гонке первые десять мест.
Лыжные гонки. Кубок мира (Холменколлен)
Мужчины. Масс-старт 50 км (С)
1. Симен Крюгер (Норвегия) — 1:55.01,5
2. Ханс Холунд (Норвегия) — 5,7 секунды
3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 12,6.
Лучшей иллюстрацией того, что происходит в мировых лыжах, стал самый престижный старт на Кубке мира после «Тур де Ски» — Холменколленский марафон. В Осло стартовали 36 участников, из них треть (12 человек) представляли хозяева. И 10 человек из Норвегии заняли первые 10 мест. Именно эту таблицу нужно показывать руководителям FIS, чтобы вернуть российских лыжников. Лучше аргументов не придумаешь.
Правильно говорил Иван Якимушкин — норвежцам мы, может, и не нужны. Но телевидение и организаторы должны задуматься, нужны ли такие лыжные гонки миру и той FIS, которую они строят. Пока кажется, что им нужны горные лыжи и прыжки с трамплина (отменяемые из-за погоды), а не лыжи.
Еще один интересный нюанс. Если в Холменколлене 49,8 километра (согласно официальному таймингу) бежали 1 час 55 минут, то в Малиновке на «Чемпионских высотах» марафон длился 2 часа 6 минут — притом что первую половину норвежцы «гуляли». Выводы о сложности трассы делайте сами.
Понятно, что сравнивать гонки заочно невозможно, но исходя из той формы, в которой были наши лыжники в Малиновке, и того прогулочного темпа, в котором шли норвежцы в королевском марафоне, очень возможно, что россияне снова бы его взяли, как это делал Александр Большунов.
До 30-го километра марафон шел по обычному норвежско-клебовскому сценарию. В 21 секунде шло 28 человек, включая андоррца Эстеве Альтимираса, малоизвестного эстонца Алева или канадца Левея. Норвежцы толпой шли впереди, а главным событием стал зевок собаки, который попал в кадр и мгновенно стал мемом. Если уж пес разгадал тактический рисунок гонки и ему стало скучно, можно представить, как тоскливо было разбирающимся гомо сапиенс. Клебо большую часть дистанции шел лидером, задавая темп. В комментариях русскоязычных ресурсов со смехом советовали ему сбросить ненавистных «рюкзаков», которые смели отсиживаться за спиной великого.
Растормошить гонку после 30-го километра постарались два специалиста-дистанционщика Крюгер и Холунн — и не прогадали. Вдвоем они предприняли рывок, который смог поддержать только молодой Ивер Андерсен. Клебо и Ко остались в общей группе разыгрывать деревянную медаль. Однако Йоханнес постепенно ослаб и пришел к финишу седьмым. Андерсен на исходе традиционного марафона (42 км) попытался встать в голову группы, но соперники быстро заметили, что чемпион мира среди юниоров сильно устал, и сказка Андерсена закончилась. Он даже не дотерпел до бронзы, уступив ее Нюэнгету.
А в финишном спурте на последнем повороте Крюгер как от стоячего ушел от Холунна.
Ханс Холунн
Первым из ненорвежцев стал британец Эндрю Масгрэйв, тренирующийся с ними и живущий в Скандинавии. Так что реальным первым иностранцем можно считать японца Наото Бабу на 12-м месте с тремя минутами отставания от лидера. Нужны ли FIS такие лыжи — решать федерации. Однако если где-то и надо повторять опыт фехтования и возвращать русских, то здесь.
В зачете Кубка мира интрига остается, хотя Клебо сделал главное — опередил Пола Голберга, который финишировал девятым. У Йоханнеса за шесть гонок до конца 2043 очка, у Голберга — 1862. Третье место сохранил итальянец Пеллегрино.
Но за Клебо говорит календарь — впереди сразу четыре спринта в Драммене, Таллине, Фалуне и Лахти.
Автор: Дмитрий Кузнецов