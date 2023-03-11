Наталья Непряева одержала победу в забеге на 20 км в «Гонке Легкова»
Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в забеге на 20 километров на турнире «Гонка Александра Легкова» в подмосковном Пересвете.
Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в забеге на 20 километров на турнире «Гонка Александра Легкова» в подмосковном Пересвете.
Второе место заняла Анастасия Кулешова, третий результат показала младшая сестра Натальи Непряевой — Дарья.
В мужской гонке на 30 километров выиграл Артем Мальцев. Организатор забега — Александр Легков — финишировал шестым.