Норвежские лыжники озолотились без России. Клебо заработал миллионы

Сколько заработал Клебо

Неделю назад президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил, что поддерживает инициативу МОК относительно не смешивания политики и спорта. Косвенно он дал понять, что не против возвращения российских лыжников на Кубок мира. Раньше Элиаш не позволял себе таких высказываний, но увидел падающее число просмотров трансляций, небольшое количество зрителей на трибунах чемпионата мира в Планице. И прозрел. Хотя Элиаш и раньше прекрасно знал, чем грозит подшефной ему организации отсутствие россиян. В FIS даже выпустили официальный ролик к ЧМ-2023, где показали Большунова с Непряевой.

«Если спорт политизируется, это может стать его концом в привычном для нас виде. Спорт не должен политизироваться, он должен быть ради ради атлетов и мира. Сейчас трудные времена, и спортсмены, конечно, не могут выбирать, откуда они. Но в то же время все происходящее сейчас очень противоречиво. Думаю, очень важно, чтобы мы рассмотрели ситуацию со всех сторон, потому что спорт — это право человека. Мы должны верить в права человека и защищать их. Именно в таком контексте мы должны рассматривать спорт в отношении к этому конфликту», — цитирует Элиаша NRK.

Однако потенциальное возвращение России точно не нужно норвежским лыжникам, которые нырнули в бассейн из денег в нынешнем сезоне. Клебо и компания собирают медали, которые раньше надо было выгрызать в борьбе с россиянами при неочевидных шансах на успех. Норвежское издание VG подсчитало доходы Клебо в сезоне и выяснило, что он заработал почти два миллиона евро, что на 620 тысяч больше, чем в прошлом году. И это при том, что Кубок мира еще не закончился.

Норвежцам не нужны россияне. А FIS?

Значительную часть доходов норвежца составили спонсорские деньги, но и на Кубке мира с мировым первенством Клебо серьезно обогатился. За Кубок мира он заработал почти 300 тысяч евро призовых и добавил к ним 59 за Планицу-2023. Не стоит забывать, что Йоханнес пропускал отдельные гонки, так что его заработок мог быть и больше. Улучшили свое финансовое состояние и другие норвежцы, которые регулярно занимали абсолютно все места на пьедестале. Более того, были гонки, где в топ-10 было восемь-девять представителей этой страны.

Конечно, им категорически не выгодно возвращение Большунова и его партнеров по сборной России. Здесь вопрос уже не в абстрактных этических нормах и не в поддержке событий на Украине, а вопрос денег и личного обогащения. Когда еще они смогут положить столько денег на банковские счета?

Речь идет о простых человеческих потребностях, Клебо и компания наверняка хотят построить новый дом, купить машину, еще что-то. А конкуренция и честный спорт — дело десятое. Уже норвежцев с их повальным заболеванием астмой такие вещи точно не заботят. Другое дело, что халява может скоро закончиться, о чем свидетельствуют заявления МОК и FIS. Так что у членов сборной Норвегии остается не так много времени, чтобы взять очередные плохо лежащие медальки.