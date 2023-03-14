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18:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шистад и Клебо выиграли спринтерские гонки на этапе Кубка мира в Драммене

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Норвежские лыжники Кристин Шистад и Йоханнес Клебо стали победителями в спринтерских гонках классическим стилем на 12-м этапе Кубка мира в норвежском Драммене.

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Шистад прошла дистанцию за 2 минуты 49,39 секунды. Второй стала шведка Йонна Сундлинг (отставание 1,22 секунды), третьей — норвежка Тириль Венг (+1,83).

Результат Клебо — 2.31,68. Второе место занял его соотечественник Эрик Валнес (+1,79), третье — француз Ришар Жув (+2,13).

Следующий этап Кубка мира пройдет в шведском Фалуне 17—19 марта. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.

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