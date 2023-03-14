Шистад и Клебо выиграли спринтерские гонки на этапе Кубка мира в Драммене

Шистад прошла дистанцию за 2 минуты 49,39 секунды. Второй стала шведка Йонна Сундлинг (отставание 1,22 секунды), третьей — норвежка Тириль Венг (+1,83).
Результат Клебо — 2.31,68. Второе место занял его соотечественник Эрик Валнес (+1,79), третье — француз Ришар Жув (+2,13).
Следующий этап Кубка мира пройдет в шведском Фалуне 17—19 марта. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.