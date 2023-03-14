Шистад и Клебо выиграли спринтерские гонки на этапе Кубка мира в Драммене

Следующий этап Кубка мира пройдет в шведском Фалуне 17—19 марта . Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.