«Я сидел в камере в холодном подвале». Лыжник Полторанин вернулся после большого скандала
Спортсмен из Казахстана не выступал четыре года. Его наказали за запрещённое переливание крови.
Спортсмен из Казахстана не выступал четыре года. Его наказали за запрещённое переливание крови.
Двукратный призёр чемпионата мира — 2013 лыжник Алексей Полторанин вернулся в спорт после длительной дисквалификации. В первой гонке после возвращения он пробежал 30 км и в категории ветеранов занял третье место.
В 2019-м лыжника из Казахстана дисквалифицировали на четыре года, обвинив в использовании запрещённого метода — переливания крови.
История с Полтораниным за все эти годы так и не прояснилась. Сам лыжник вину не признал, но решение FIS было очень жёстким. Что же случилось?
За пару часов до старта классической разделки на 15 км на чемпионате мира в Зеефельде по информационным агентствам прошла новость-молния: пятеро лыжников, представляющих Австрию, Эстонию и Казахстан, задержаны в ходе специальной операции австрийской и немецкой полиции. В числе задержанных 27 февраля 2019 года был и Алексей Полторанин.
Всем пятерым было предъявлено обвинение в использовании запрещённого метода — переливания заранее подготовленной крови. Австриец Макс Хауке вообще попался с поличным. По сообщению австрийской полиции, все задержанные спортсмены дали признательные показания, после чего были отпущены из участка. Австрийцы и эстонцы рассказали, что действительно применяли запрещённый в спорте метод переливания крови, к чему их склонили тренеры, а контролировал процесс доктор Мартин Шмид.
Полторанин сразу после освобождения улетел домой. В Москву.
Спустя неделю после инцидента Алексей в интервью казахстанскому изданию Bnews.kz дал краткий комментарий о случившемся.
"Утром 27 февраля, возвращаясь с зарядки, я зашёл в апартаменты нашей команды, где меня задержала полиция. Писали, что меня задержали при переливании — ложь. Я не переливал кровь. Я находился в одиночной камере в холодном подвале с минимумом удобств. В тот момент я думал, что отдам что угодно, лишь бы выйти на свободу и вернуться к семье.
Сейчас я пытаюсь восстановиться от психологической травмы, полученной в тюрьме. Все анализы, которые я сдавал, показывают, что я не принимал запрещённые препараты. Я думал о запрещённом методе, но не применил. Меня вовремя остановили, я раскаиваюсь за свои мысли и прошу прощения.
На протяжении многих лет я усердно трудился, тренировался и делал всё возможное, чтобы добиваться высоких достижений в спорте и высоко поднимать флаг Казахстана", — сказал Полторанин.
Если отталкиваться от слов Полторанина, то запрещённых веществ в пробах и не должно было быть. Он же не стероиды себе колол. А ещё — нельзя просто так взять и подумать о том, чтобы перелить себе кровь. Её нужно предварительно сдать во время горного сбора. Возможно, не один раз. А ещё специально обработать и долгое время хранить. То есть слова о том, что «я хотел, но меня вовремя остановили» — это практически признание в нарушении.
FIS открыла дисциплинарное дело против Полторанина 1 марта 2019 года, а 21 ноября предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил. В ходе расследования выяснилось, что речь шла не только о переливании крови, но и о применении гормона роста, сговоре и сокрытии нарушений.
Всё это потянуло на четыре года дисквалификации.
Полторанин не стал обжаловать обвинение, по сути, признав все вскрывшиеся факты нарушений. Он обосновался в Москве, открыл пункт проката лыж, а 11 марта 2023 года вернулся в большой спорт. Правда, на шоу-гонке, которую проводил Александр Легков, а не на каком-либо официальном старте.
«Ситуация с Лёхой Полтораниным — разочарование. Я вспоминал, как в 2018-м наших ребят отстраняли от Олимпиады в Пхёнчхане ни за что… Полторанин накануне отборочных стартов в Елливаре приходил к нам, вроде искренне поддерживал, а потом с ним самим такое. Относиться к нему хуже я не стал и не буду, но разочарование есть», — так высказывался о сопернике в недавнем интервью «Чемпионату» олимпийский чемпион Алексей Червоткин.
В Щучинске в ближайшее время пройдёт чемпионат Казахстана по лыжным гонкам, на котором Алексей Полторанин может отобраться в национальную команду и готовиться к следующему сезону Кубка мира.
«Против него никто ничего не имеет. Если будет готовиться и покажет результат, попадёт в команду и будет выступать, да ради бога! Вопросов никаких нет. Он спортсмен, если хочет выступать, то пусть показывает достойные результаты, какие были у него раньше. Пусть бегает, если есть желание. Попадание в команду будет на общих основаниях», — отметил в интервью Prosports.kz генсек Национальной федерации лыжных гонок Казахстана Андрей Невзоров.
Возможно, в Казахстане к Алексею Полторанину и нет никаких претензий. И вообще, он отбыл полный срок дисквалификации и может на совершенно законных основаниях возвращаться даже на Кубок мира, если отберётся. Но как воспримут его возвращение иностранные соперники? Вряд ли лыжника примут с распростёртыми объятиями. Швед Калле Хальфварссон и норвежец Петтер Нортуг выступили резко против возвращения Полторанина, а итальянец Федерико Пеллегрино призвал всех уважать правила.
Будет очень интересно последить за развитием всей этой истории.
Андрей Шитихин